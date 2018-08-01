В Азербайджане на объектах по производству алкогольных напитков созданы акцизные посты

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана ведет борьбу с незаконным оборотом алкогольных напитков.

Об этом говорится в сообщении министерства в среду.

В производственном объекте ООО «Градус 40» в Агсуинском районе и производственном предприятии Fidan в поселке Алят Гарадагского района Баку, а также на крупных объектах и складах оптовой торговли столицы и регионов были проведены оперативные мероприятия по налоговому контролю.

Во время проверок в производственном объекте ООО «Градус 40» были обнаружены 136 624 бутылки недокументированных алкогольных напитков, 247 826 – в производственном предприятии Fidan и 342 721 – на объектах и складах оптовой торговли. В ходе экспертизы было подтверждено наличие на некоторой продукции фальшивых акцизных марок.

Полученные результаты свидетельствуют, что наблюдаются случаи сокрытия некоторыми налогоплательщиками, которые занимаются производством алкогольных напитков, объема производства, вывода путем использования фальшивых акцизных марок на потребительский рынок незаконной продукции, а также случаи изменения акцизных марок.

Для предотвращения указанных случаев министерство по налогам приняло решение об установлении акцизных постов на производственных объектах налогоплательщиков, занимающихся производством алкогольных напитков.

Министерство по налогам доводит до сведения, что все оптовые и розничные операции по продаже в обязательном порядке должны оформляться с использованием электронных налоговых счет-фактур.

Министерство напоминает, что продажа продукции без акцизной маркой или с фальшивой акцизной маркой, фальсификация акцизных марок, вывод на потребительский рынок незаконно произведенной продукции запрещены законом. Налоговые органы продолжат мероприятия по предотвращению таких случаев, привлечению к ответственности виновных лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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