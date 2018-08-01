В Азербайджане на объектах по производству алкогольных напитков созданы акцизные посты

1 августа 2018 20:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство по налогам Азербайджана ведет борьбу с незаконным оборотом алкогольных напитков.

Об этом говорится в сообщении министерства в среду.

В производственном объекте ООО «Градус 40» в Агсуинском районе и производственном предприятии Fidan в поселке Алят Гарадагского района Баку, а также на крупных объектах и складах оптовой торговли столицы и регионов были проведены оперативные мероприятия по налоговому контролю.

Во время проверок в производственном объекте ООО «Градус 40» были обнаружены 136 624 бутылки недокументированных алкогольных напитков, 247 826 – в производственном предприятии Fidan и 342 721 – на объектах и складах оптовой торговли. В ходе экспертизы было подтверждено наличие на некоторой продукции фальшивых акцизных марок.

Полученные результаты свидетельствуют, что наблюдаются случаи сокрытия некоторыми налогоплательщиками, которые занимаются производством алкогольных напитков, объема производства, вывода путем использования фальшивых акцизных марок на потребительский рынок незаконной продукции, а также случаи изменения акцизных марок.

Для предотвращения указанных случаев министерство по налогам приняло решение об установлении акцизных постов на производственных объектах налогоплательщиков, занимающихся производством алкогольных напитков.

Министерство по налогам доводит до сведения, что все оптовые и розничные операции по продаже в обязательном порядке должны оформляться с использованием электронных налоговых счет-фактур.

Министерство напоминает, что продажа продукции без акцизной маркой или с фальшивой акцизной маркой, фальсификация акцизных марок, вывод на потребительский рынок незаконно произведенной продукции запрещены законом. Налоговые органы продолжат мероприятия по предотвращению таких случаев, привлечению к ответственности виновных лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский PASHA Bank интегрирует свою е-платформу с госбазами данных для упрощения обслуживания и поддержки клиентов МСБ
Бизнес 17 июля 07:00
Азербайджанский PASHA Bank интегрирует свою е-платформу с госбазами данных для упрощения обслуживания и поддержки клиентов МСБ
Бизнес 12 июля 15:07
Сингапурская инвесткомпания открыла филиал в Азербайджане
Бизнес 11 июля 11:16
В Азербайджане создана еще одна лизинговая компания
Бизнес 11 июля 10:43
В минналогов Азерайджана изменен процесс регистрации субъектов предпринимательства
Бизнес 2 июля 19:21
Минналогов Азербайджана привлечет экспертов для выездных проверок
Тендеры 23 июня 15:52
Лента новостей
В США заявили о желании сотрудничать с Россией в Арктике
США 20:39
Полиция Сербии обнаружила тела двух застреленных мигрантов
Европа 20:27
BP подготовила к добыче еще одну скважину в рамках "Шах Дениз-2"
Энергетика 20:16
Президент Ильхам Алиев: Если Армения хочет мира, то армянские солдаты должны покинуть азербайджанские земли
Политика 20:06
Армянский политик бросила неожиданный месседж властям Еревана по Карабаху
Точка зрения 19:57
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи гибелью российских журналистов в ЦАР
Политика 19:50
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит политику изоляции Армении
Политика 19:21
Обзор ненефтяного экспорта: Азербайджан значительно увеличил продажу электроэнергии и ягод
Бизнес 18:45
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане следующий год будет годом ускоренного развития
Политика 18:44