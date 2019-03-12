В Казахстане уменьшается число государственно-частных предприятий

12 марта 2019 14:45 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Казахстан увеличивает посевные площади
Экономика 13:24
Нацбанк Казахстана продолжит придерживаться свободно плавающего обменного курса
Финансы 12:43
Казахстан намерен добиться роста ВВП на 5%
Экономика 11:55
«КазМунайГаз» и компания «ENI Исатай Б.В.» подписали соглашения по проекту «Абай»
Энергетика 11:05
Казахстан уточняет прогноз макропоказателей на 2019 год
Экономика 11:04
Туркменистан и Казахстан нацелены на приграничную торговлю
Бизнес 10:52
Лента новостей
В Азербайджане расширяется сеть «Друзей МСБ»
Бизнес 16:09
В Иране предлагают расширить использование возобновляемых источников энергии
Экономика 16:08
Путин поручил подготовить предложения по увеличению темпов газификации
Россия 16:07
Президент Польши заявил о наращивании военных расходов
Европа 16:04
Georgian Airways проводит акцию протеста у аэропорта Тбилиси
Грузия 16:02
Сегодня немалое число граждан Азербайджана нуждается в трансплантации органов - Ахлиман Амирасланов
Общество 16:01
В Китае задержали женщин, бросавших монеты в сторону двигателя самолета
Китай 16:00
Азербайджанская артиллерия заняла огневые позиции (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 15:59
В Азербайджане есть все условия для повышения благосостояния беженцев и вынужденных переселенцев - депутат
Политика 15:56