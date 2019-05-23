В Баку пройдет крупнейшее в регионе мероприятие глобальной нефтегазовой индустрии

23 мая 2019 14:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На XXVI выставке «Нефть и Газ Каспия», которая откроется 29 мая 2019 года в Baku Expo Center, будут представлены 290 компаний из 34 стран мира. В рамках выставки также состоится одноименная конференция. Об этом в четверг Trend рассказал генеральный директор İteca Caspian Фарид Мамедов.

По словам гендиректора 24 процента участников впервые представлены на выставке: «Это в основном новые компании. В текущем году у выставки 29 спонсоров. Интерес к ней растет из года в год. Среди дебютантов есть компании из Китая, России и Германии, и они будут представлены в рамках национальных павильонов. На стендах будут выставлены образцы нефтегазового оборудования, системные услуги и инновационные технологии».
Мамедов отметил, что выставка очень полезна, как с точки зрения знакомства с новыми технологиями, так и для налаживания новых деловых связей: «В нынешней конференции есть новшество - для пользователей доступно ее мобильное приложение, с помощью которого можно будет задавать вопросы выступающим. Кроме этого SOCAR представит новый проект - искусственный интеллект «Алия»».
Отметим, что с 29 мая по первое июня в Баку пройдет самое масштабное мероприятие Прикаспийского региона в области нефтегазового сектора - международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия». Вот уже 26 лет она собирает на своей площадке лидеров глобальной нефтяной индустрии. В списке участников выставки и конференции числятся ведущие компании нефтяного и газового секторов со всего мира.
(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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