Азербайджан и Великобритания обсудили возможности сотрудничества в сфере МСП

24 мая 2019 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Лондоне прошло третье заседание совместной азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает в пятницу Trend.

Выступая на заседании, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Орхан Мамедов отметил наличие большого потенциала в расширении азербайджано-британских экономических связей, сказал, что одним из направлений является сотрудничество в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Было бы целесообразным обогащение торговой структуры между двумя странами и реализация этого за счет продукции ненефтяного сектора. Для изучения торговых и инвестиционных возможностей обеих стран, поощрения и расширения взаимного инвестирования, торговых и бизнес-связей важны организация таких совместных мероприятий, как бизнес-форумы, выставки, а также обмен информацией о продукции экспортного направления. Также для субъектов малого и среднего бизнеса обеих стран могут быть интересны обмен технологиями, реализация совместных инновационных проектов», - сказал Мамедов.

В рамках заседания межправкомиссии Орхан Мамедов провел встречи в Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, Департаменте по гарантиям экспортных кредитов при министерстве торговли и промышленности Великобритании, где состоялся обмен мнениями по возможным направлениям двустороннего сотрудничества в сфере малого и среднего бизнеса.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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