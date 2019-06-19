В Азербайджане представлен первый бренд семян

19 июня 2019 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства предоставил фермерам первый магазин по продаже семян под торговой маркой Toxum Art.

Как сообщает в Trend со ссылкой на министерство, целью является обеспечение фермеров урожайным, качественным, сертифицированным семенным материалом по сравнительно низкой рыночной цене.

Магазин открыт в Хачмазском районе. Еще одним преимуществом является то, что он находится вблизи завода по обработке семян Государственного семенного фонда. Таким образом, будут урегулированы правила по прямым продажам обработанных семян.

Одновременно с этим, в магазине предлагаются средства агротехнического ухода и семена сельскохозяйственных культур, произведенные в Азербайджане и за рубежом.

Также здесь будут представлены подготовленные для фермеров министерством сельского хозяйства инструкции и информация по агротехническим средствам.

(Текст: Вячелав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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