В парламенте Азербайджана обсудили проект закона «Об аграрном страховании»

21 июня 2019 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана прошло заседание парламентского комитета по аграрной политике.

Как сообщает Trend, заместитель председателя комитета Эльдар Гулиев ознакомил с повесткой заседания.

Сначала в третьем чтении был обсужден проект закона «Об аграрном страховании». Было отмечено, что новый законопроект, состоящий из 4 разделов и 21 статьи, регулирует отношения, связанные со страхованием рисков в аграрном секторе через механизм совместного страхования, определяет правовые, экономические и организационные основы аграрного страхования.

Также в третьем чтении были обсуждены законопроекты о внесении изменений в законы "Об особо охраняемых природных территориях и объектах" , "О государственных пошлинах", "О ветеринарии", "Об экологически чистых сельскохозяйственных территориях" и в ряд других законов.

Законопроекты о внесении изменений в законы "О рыболовстве", "О пищевых продуктах", "О пчеловодстве", "О защите прав потребителей", "О рекламе" и в другие законы были обсуждены в первом слушании.

Обсужденные законопроекты были рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Текст: Вячеслав Черкашин)

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