ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и UNEC будут сотрудничать в учебной и научной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (АПК) и Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в учебной, научной и учебно-образовательной сфере, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АПК.
Меморандум подписали гендиректор АПК Кямран Набизаде и ректор UNEC Адалят Мурадов.
Документ послужит сотрудничеству по определению основ развития ненефтяного сектора, проведения совместных исследований и реализации программ, формирования бизнес-идей у студентов, поддержки инновационных инициатив, стартапов, их практического применения, прохождения практики студентов университета в АПК и ее дочерних предприятиях.
Важными моментами этого сотрудничества являются вхождение выпускников UNEC в базу специалистов АПК, выделение со стороны «Азербайджанской промышленной корпорации» стипендий трем студентам UNEC, а также организация университетом курсов по повышению квалификации для специалистов Корпорации и ее дочерних предприятий.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.