В Азербайджане предлагается ввести сезонные налоги в сфере туризма

27 июня 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по туризму представило пакет предложений в министерство по налогам, в связи с формированием индустрии туризма.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал глава государственного агентства по туризму Кенан Гасымов.

По его словам, в предложениях содержатся вопросы, связанные с освобождением от налогов и субсидированием туристических компаний и отелей.

«Все пока на стадии обсуждений. Каждая сфера заинтересована в послаблениях. Однако у государства своя политика, и мы работаем соответствии с ней. Сегодня специалисты агентства и министерства по налогам работают над этим. Есть вопросы, связанные с освобождением от налога на добавленную стоимость, применение льгот и сезонных налогов. В настоящее время ведутся переговоры с министерством по налогам, и к концу этого года вопросы будут решены», - сообщил Гасымов.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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