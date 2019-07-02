Новые поезда уже запущены на линию «Бакинского метрополитена»

БАКУ/Trend/ - Сегодня на линию запущены два новых состава по пять вагонов каждый, произведенных для ЗАО «Бакинский метрополитен» российским ОАО "Метровагонмаш", входящим в состав АО "Трансмашхолдинг".

По информации Trend, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, парк локомотивов Бакметрополитена обновляется исключительно за счет вагонов нового поколения, отвечающих высоким стандартам. Эти вопросы учитывались при обсуждении перспективного плана развития «Бакинского метрополитена» и принятии госпрограммы. Со дня основания ЗАО «Бакинский метрополитен» в 2014 году, при обновлении локомотивного хозяйства, особо учитываются указания главы государства. Приобретенные с 2015 года 25 вагонов полностью соответствуют современным требованиям

Максимальная скорость произведенных ОАО «Метровагонмаш» вагонов четвертого поколения модели 81-765.B/766.B, составляет 90 километров в час, а мощность электродвигателя 170 киловатт. Вес головного вагона 38, а среднего 36 тонн.

Наличие прохода между вагонами увеличивает их вместимость на 15 процентов, обеспечивая равномерное распределение пассажиров по всем вагонам состава. Общее число сидячих мест в головном вагоне составляет 38, а в средних вагонах 44, а расчетное число пассажировместимости составляет 315 и 329 человек, соответственно. Головные вагоны оборудованы местами для инвалидов.

Вагоны оснащены системами кондиционирования и биологической очистки воздуха ультрафиолетовыми лампами. Наличие устройства по изоляции звука колес специальной конструкции способствует бесшумному и плавному ходу вагонов. Надежность изоляции салона вагона обеспечивает более эффективную работу систем кондиционирования и вентиляции. В вагонах также установлены USB-порты для зарядки мобильных устройств.

Учитывая сложность рельефа местности, где проходят линии «Бакинского метрополитена», все вагоны оснащены дополнительными двигателями тяги. В общем противоаварийные, противобуксовочные, противопожарные системы значительно повысили безопасность вагонов. Они оснащены внутренними и внешними системами видеонаблюдения, что позволяет машинисту полностью контролировать состав.

Площадь кабина машиниста увеличилась на 15 процентов. Она оснащена оборудованием для интеллектуального контроля и поддержки управления составом. Установлена новая система самодиагностики по сбору, хранению и передачи информации на монитор машиниста.

Использование светодиодного освещения способствует экономии электричества на 50 процентов и продлевает срок службы на 75 процентов.

Срок эксплуатации вагонов рассчитан на 30 лет.

Отметим, что согласно контракту, заключенному с компанией «Трансмашхолдинг», в течение 2019 будут доставлены еще 20 вагонов.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев)

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