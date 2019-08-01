Минсельхоз Азербайджана: За шесть месяцев этого года в отрасли зафиксирован рост в 13 %

БАКУ/Trend/ - За первое полугодие 2019 года общее производство сельскохозяйственной продукции в стране увеличилось на 13 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В растениеводстве зафиксирован рост в 25,6 процента (1,77 миллиарда манатов), в скотоводстве – 2,9 процента (1,9 миллиарда манатов). Доля аграрной сферы в ВВП достигла 5,6 процента.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство сельского хозяйства, за шесть месяцев этого года производство картофеля увеличилось на 10,3 процента, зерновых (включая кукурузу) – на 40,7 процента, овощей – на 13,8 процента, фруктов и ягод – на 21,1 процента, бахчевых культур – на 37,5 процента. За отчетный период в стране выращено 335,7 тысячи тонн картофеля, 2541,7 тысячи тонн зерновых (включая кукурузу), 675,1 тысячи тонн овощей, 125,2 тысячи тонн фруктов и ягод, 54,8 тысячи тонн бахчевых культур.

В скотоводстве также наблюдается значительный рост. Производство мяса за первое полугодие увеличилось на три процентов в живом весе, молока – на два процента, яиц – 4,5 процента, шерсти – 0,8 процента. За январь-июнь в стране произведено 252,5 тонны мяса в живом весе, 1037,2 тонны молока, 926,9 миллиона штук яиц, 14,6 тысячи тонн шерсти.

За отчетный период экспортировано сельскохозяйственной продукции на 411,8 миллиона долларов, что на 27,9 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года. За январь-июнь 2019 года экспортировано картофеля и овощной продукции на 181,3 миллиона долларов, фруктов на 137,2 миллиона долларов, хлопкового волокна на 75,7 миллиона долларов, табачного сырья на 6,4 миллиона долларов. По отношению к отчетному периоду прошлого года экспорт фруктов увеличился на 42,2 процента.

За первую половину этого года в республике заготовлено 636,6 тонны кокона шелкопряда, что выше аналогичного показателя прошлого года на 24 процента.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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