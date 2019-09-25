Делегация Агентства по развитию МСБ Азербайджана приняла участие во «2-м Каспийском бизнес-форуме» в США

25 сентября 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Делегация Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана приняла участие в Нью-Йорке (США) во «2-м Каспийском бизнес-форуме», сообщает Trend в среду со ссылкой на Агентство.

На мероприятии, в котором участвовали государственные структуры и бизнесмены из различных стран, в том числе из Казахстана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана, обсуждались возможности сотрудничества и перспективы развития связей в различных сферах экономики.

Выступая на форуме, председатель правления Агентства Орхан Мамедов рассказал об экономике Азербайджана, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде страны, мерах, осуществленных по развитию предпринимательства, в частности малого и среднего бизнеса.

Было отмечено, что развитию малого и среднего бизнеса в Азербайджане уделяется особое внимание, и с целью поддержки МСБ было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.

Проинформировав участников о деятельности этой структуры, механизмах поддержки и услугах, оказываемых предпринимателям, действующим в сфере микро-, малого и среднего бизнеса, глава Агентства подчеркнул, что структура заинтересована в изучении опыта в этой сфере передовых стран, в том числе США.

Для расширения связей и обмена опытом в сфере МСБ делегация Агентства совершила визиты в США также в 2018 году, проведя ряд плодотворных встреч, а также приняв участие с азербайджанскими бизнесменами в Каспийском саммите инноваций в Бостоне. Агентство по развитию малого и среднего бизнеса заинтересовано в сотрудничестве с соответствующими структурами США в сфере МСБ, а также в сотрудничестве в таких областях, как агробизнес, электронная торговля и др. С точки зрения расширения связей в сфере МСБ важны и взаимные визиты представителей соответствующих структур и бизнесменов. Агентство по развитию МСБ приглашает в Азербайджан бизнес-структуры США и представителей сектора МСБ для инвестирования в страну и реализации совместных проектов.

Для обсуждения возможностей сотрудничества в сфере МСБ в рамках визита в США запланированы встречи делегации Агентства в различных структурах и организациях.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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