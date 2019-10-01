В Азербайджане сахарной свеклой засеяны участки площадью свыше 7 тыс. га

БАКУ/Trend/ - В этом году в Азербайджане сахарной свеклой засеяны участки площадью около 7,346 тысячи гектаров.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, в этом году засеяно меньше сахарной свеклы, чем в прошлом.

"По сравнению с 2018 годом, в этом году площадь засеянная сахарной свеклой меньше на 14,5 процента. В прошлом году в стране произведено 299,4 тысячи тонн продукции, а средняя урожайность составила 349,8 центнера с гектара. За семь месяцев этого года в стране убрано 5,4 тысячи тонн сахарной свеклы. В настоящее время уборка продукции продолжается", - сообщили в министерстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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