В большинстве котельных и тепловых пунктов Азербайджана установлена система удаленного контроля

4 ноября 2019 14:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов, согласно утвержденному ОАО «Azəristiliktəchizat» плану мероприятий, продолжаются работы в направлении подготовки к отопительному сезону котельных, сетей отопления, магистральных и дворовых отопительных трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и автоматики, газового, электрического, транспортного хозяйств и другого оборудования производственного назначения.

Об этом в понедельник сказал Trend, начальник отдела абонентских и клиентских услуг ОАО «Azəristiliktəchizat» Рафиг Алиев.

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