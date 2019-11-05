Счетная палата: Госбюджет 2020 г. - самый большой прогнозируемый бюджет Азербайджана после восстановления независимости

БАКУ /Trend/ - Госбюджет 2020 года - самый большой прогнозируемый бюджет Азербайджана после восстановления независимости страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов во время обсуждения сегодня в парламенте законопроекта о госбюджете на 2020 год.

Гюльмамедов добавил, что в текущем году ненефтяные доходы госбюджета значительно увеличились.

Отметим, что в 2020 году доходы госбюджета Азербайджана прогнозируются в объеме 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы – 26 млрд 913,7 млн манатов.

(Текст: Турал Гараджаев)

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