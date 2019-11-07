В Азербайджане в этом году к программе самозанятости привлечено свыше 8300 человек

7 ноября 2019 15:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Число лиц, привлеченных к самозанятости, Государственной службой занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, достигло 8309 человек.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, из них 1980 – женщины, 1922 – лица с ограниченными возможностями, 1481 – вынужденные переселенцы, 212 – члены семей шехидов, а 437 – члены семей, получающих адресную социальную помощь. Из привлеченных к программе лиц 6005 уже успешно завершили курс обучения. Во время тренингов участники были подробно проинформированы о составлении бизнес-планов, по итогам курса они их защитили.

Отметим, что 4891 участников проекта, которые были обеспечены товарами и материалами согласно бизнес-плану, уже начали вести свое малое семейное хозяйство.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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