При участии Агентства по развитию МСБ Азербайджана состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО) (версия 2)

19 ноября 2019 13:05 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:07)

БАКУ /Trend/ - В рамках платформы диалога "государство-предприниматель" в пос. Зиря Хазарского района состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием овощей и фруктов, сообщает во вторник Trend.

Во встрече участвовали представители министерства сельского хозяйства, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), ПО "Азеригаз", Исполнительной власти Хазарского района, Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей, а также представители около 70 тепличных хозяйств.

На мероприятии предприниматели были выслушаны, были даны ответы на вопросы о цене и качестве газа, подаваемого в теплицы, и другие вопросы, на часть поднятых вопросов была дана оперативная реакция на месте.

Участвуя во встрече, председатель Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что тепличные хозяйства, имеющие значимую долю в ненефтяном секторе, в том числе в экономике Хазарского района, играют важную роль в обеспечении занятости, росте экспорта. Было подчеркнуто, что этот сектор находится в центре внимания Агентства. Недавно представители ПО "Азеригаз" и Агентства по развитию МСБ провели плодотворные обсуждения с предпринимателями Шамкирского района и большинство вопросов, беспокоящих предпринимателей, было оперативно решено на месте.

Председатель Агентства отметил, что в Хазарском районе тоже функционирует «Друг МСБ», и структура будет держать в центре внимания поднятые сегодня вопросы, окажет поддержку в их решении, а в тепличных хозяйствах предпринимателей будут проведены индивидуальные встречи.

В заключение было подчеркнуто, что встречи такого формата будут продолжены, и фермеры и предприниматели будут проинформированы о работах, проводимых по решению поднятых вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При участии Агентства по развитию МСБ Азербайджана состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
Экономика 12:07
Выездная продажа минеральных удобрений на льготных условиях будет проведена еще в 10 районах Азербайджана
Экономика 18 ноября 20:13
Выездной продажей удобрений воспользовалось более 5000 человек
Финансы 18 ноября 16:52
"Азеригаз" обнародовало число абонентов за период 10 месяцев
Энергетика 18 ноября 13:51
Орхан Мамедов: Развитие женского предпринимательства является одним из приоритетных вопросов
Экономика 18 ноября 13:21
"Азеригаз" о проделанной работе за 10 месяцев
Энергетика 18 ноября 11:19
Лента новостей
Zenith Energy обнародовала доходы от продажи нефти из азербайджанских активов
Энергетика 14:09
Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана обратилась к пассажирам междугородних автобусов
Общество 14:00
Cиявуш Новрузов: Необходимо разработать новый механизм исполнения судебных решений
Политика 13:56
Moody's: Экономика мира останется слабой в 2020 году
Финансы 13:55
Президент США знает причину закупки Анкарой российских С-400 – Эрдоган
Турция 13:52
В Узбекистане подписаны соглашения на $313 млн по итогам инвестфорума
Бизнес 13:49
На юге Казахстана обнаружено перспективное месторождение нефти
Энергетика 13:48
CinemaPlus создает условия для людей с ограниченными физическими возможностями
Социум 13:40
Турция представила США все доказательства надуманности т.н. "геноцида армян" - Эрдоган
В мире 13:40