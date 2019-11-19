При участии Агентства по развитию МСБ Азербайджана состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках платформы диалога "государство-предприниматель" в пос. Зиря Хазарского района состоялась встреча с владельцами тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием овощей и фруктов, сообщает во вторник Trend.

Во встрече участвовали представители министерства сельского хозяйства, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), ПО "Азеригаз", Исполнительной власти Хазарского района, Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей, а также представители около 70 тепличных хозяйств.

На мероприятии предприниматели были выслушаны, были даны ответы на вопросы о цене и качестве газа, подаваемого в теплицы, и другие вопросы, на часть поднятых вопросов была дана оперативная реакция на месте.

Участвуя во встрече, председатель Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что тепличные хозяйства, имеющие значимую долю в ненефтяном секторе, в том числе в экономике Хазарского района, играют важную роль в обеспечении занятости, росте экспорта. Было подчеркнуто, что этот сектор находится в центре внимания Агентства. Недавно представители ПО "Азеригаз" и Агентства по развитию МСБ провели плодотворные обсуждения с предпринимателями Шамкирского района и большинство вопросов, беспокоящих предпринимателей, было оперативно решено на месте.

Председатель Агентства отметил, что в Хазарском районе тоже функционирует «Друг МСБ», и структура будет держать в центре внимания поднятые сегодня вопросы, окажет поддержку в их решении, а в тепличных хозяйствах предпринимателей будут проведены индивидуальные встречи.

В заключение было подчеркнуто, что встречи такого формата будут продолжены, и фермеры и предприниматели будут проинформированы о работах, проводимых по решению поднятых вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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