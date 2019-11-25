Поправки в Налоговый кодекс утверждены во втором чтении

25 ноября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение были вынесены поправки в Налоговый кодекс.

Как сообщает в понедельник Trend, председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде сказал, что это самые важные поправки в истории Азербайджана по охвату и масштабу.

По его словам, в кодексе предусматривается осуществить 162 поправки, что носит фундаментальный характер для экономического развития Азербайджана.

После обсуждений поправки были приняты путем голосования во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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