Организуя онлайн-продажу продукции, предприниматель может расширить интерес к этому процессу - Орхан Мамедов

26 ноября 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В мире стремительно растет объем электронной торговли. Азербайджан как часть мировой экономической системы предпринимает важные шаги для соответствию этим тенденциям.

Об этом, выступая на проводимой в Баку конференции "World E-Commerce Forum Eurasia Baku-2019", сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов, сообщает во вторник Trend.

Мамедов отметил, что в Азербайджане расширение охвата электронной торговле, в том числе - расширение доли электронной торговли в розничных продажах, развитие приграничной торговли установлены как приоритеты.

Мамедов отметил, что для выполнения рада мер, предусмотренных стратегической «дорожной» картой по развитию ИКТ в Азербайджане принята Госпрограмма по расширению цифровых выплат на 2018-2020 годы.

«Кроме того, в Азербайджане создан портал цифровой торговой сети. Считаем, что для развития электронной торговли совместную ответственность несут три стороны - гражданин, бизнес-субъекты и госструктуры. Если основная ответственность гражданина заключается в освоении цифровых знаний, осуществлении выплат в электронном порядке, то предприниматель, организуя онлайн-продажу производимой и экспортируемой продукции, может расширить интерес населения к этому процессу. А государство, предпринимая шаги в сфере регулирования и повышая эффективность в этой сфере, может поощрять электронную торговлю», - сказал Мамедов.

В заключение он напомнил, что главной задачей, созданного в 2017 году Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, является именно поддержка стартапов, микро, малого и среднего бизнеса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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