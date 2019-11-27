Замминистра: МОТ порекомендовал другим странам перенять опыт Азербайджана в сфере занятости

БАКУ /Trend/ - Работа, осуществленная правительством Азербайджана в сфере занятости, является для Международной организации труда (МОТ) эталоном успеха. Организация также порекомендовала другим странам взять за образец в этой сфере опыт Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли на конференции, посвященной итогам «Растущий прогресс в достижении Целей устойчивого развития посредством поощрения достойного труда и инклюзивного экономического роста в селах и городах Азербайджана».

По его словам, Азербайджан добился больших успехов в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР).

«Основу государственной политики Азербайджана составляет социальная защита граждан и МОТ является основным партнером Азербайджана в сфере реформ. Основа успехов, которых добился Азербайджан в сфере реализации «Повестки Целей устойчивого развития до 2030 года», была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и эти успехи являются результатом государственной политики, осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал Метин Керимли.

Он отметил, что социальная политика, осуществляемая правительством Азербайджана, опирается на два основных принципа – повышение услуг населению, и улучшение уровня жизни населения.

«Как пример успехов в сфере повышения качества услуг можно указать проект ДОСТ, автоматизированное назначение пенсии, «е-социальный» потрал, подсистему «Занятость». Также в Азербайджане осуществлены революционные реформы по улучшению уровня жизни населения. Из них можно указать повышение минимальной зарплаты на 93 процента, минимальной пенсии на 72 процента, пособий и стипендий в среднем на 100 процентов, расширение программы самозанятости, которая в этом году охватила 10 тысяч человек», - отметил Керимли.

Замминистра сообщил, что благодаря растущему мировому авторитету Азербайджана, социально-экономическим успехам последних лет, и эффективному практическому сотрудничеству, Азербайджан (по правительственной группе) впервые за время членства в МОТ был избран членом правления Организации в июне 2017 года.

«Меры, реализованные в рамках проекта МОТ «Растущий прогресс в достижении Целей устойчивого развития посредством поощрения достойного труда и инклюзивного экономического роста» внесут значительный вклад в дело достижение ЦУР», - сказал Керимли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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