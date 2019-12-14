Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет онлайн-мероприятие для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики в 11:00 17 декабря проведет для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства онлайн-мероприятие информационного характера на тему "Новшества в связи с существующими механизмами поддержки в сфере самозанятости".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство, участники онлайн-мероприятия будут проинформированы представителями Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Агентства развития МСБ о программах самозанятости и процедурах подключения к таким программам, мерах и механизмах государственной поддержки для формирования семейного бюджета за счет устойчивых источников дохода, а также о проектах поддержки самозанятости ОАО "Аграрная заготовка и снабжение".

К мероприятию можно присоединиться посредством интернета (через компьютер, планшет или мобильный телефон).

Для подробной информации следует пройти по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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