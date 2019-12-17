В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)

17 декабря 2019 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организовало в Сальяне встречу с предпринимателями-владельцами тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием фруктов и овощей.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, на встрече, организованной в рамках платформы диалога государство-предприниматель, приняли участие представители министерства сельского хозяйства, ПО "Азеригаз", ИВ Сальянского района, а также около 50 представителей тепличных хозяйств.

Во время встречи были выслушаны обращения предпринимателей по льготам на использование газа, смена места регуляторов газовых счетчиков и по другим вопросам. Было отмечено, что смена места регуляторов газовых счетчиков будет осуществлено за счет "Азеригаза", а также предпринимателям будет оказана поддержка по другим обращениям.

Выступив на мероприятии председатель правления Агентства Орхан Мамедов подчеркнул значимость тепличных хозяйств в обеспечении занятости, повышении экспорта. Он отметил, что эта сфера находится в центре внимания Агентства. Было отмечено, что ранее такие встречи были проведены в Шамкирском районе и Хазарском районе Баку.

В ходе встречи было также отмечено, что поднятые вопросы будут в центре внимания Агентства и оно окажет поддержку в их решении.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
  • В Сальяне проведена встреча с владельцами тепличных хозяйств (ФОТО)
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