Свыше 150 МСБ Азербайджана вышли на местные и зарубежные рынки с помощью государства

13 января 2020 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений деятельности Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана является оказание поддержки стратапам, микро, малым и средним предпринимателям в получении доступа к местным и иностранным рынкам.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство, в 2019 году свыше 150 субъектов МСБ приняли участие в 15 специализированных выставках и ярмарках при поддержке Агентства. В рамках этих мероприятий предприниматели представили свою продукцию и услуги широкой публике, расширили продажи, а также наладили новые деловые связи.

В деле организации выставок и ярмарок Агентство сотрудничало с такими организациями как Германское общество по международному сотрудничеству (GİZ), в рамках платформы бизнес-партнерства с ВР, AzerTelecom, Paşa Holdinq. Особое внимание было уделено участию в этих ярмарках стартапов, женщин и лиц с ограниченными физическими возможностями.

Агентство и в 2020 году будет продолжать поддержку субъектам МСБ для участия в выставках и ярмарках, которые пройдут в стране и за рубежом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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