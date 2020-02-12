Минсельхоз Азербайджана усилил меры по борьбе с грызунами

БАКУ /Trend/ - Последствия происходящей на планете смены климатических условий возможно окажут лишь незначительный эффект на растениеводство и овощеводство.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал директор Научно-исследовательского института растениеводства министерства сельского хозяйства Эльмар Аллахвердиев. По его словам, уже наблюдаются осадки, что положительно скажется на растениеводстве.

"Однако это может привести к активизации грызунов и заболеваний растений. Для предотвращения этого фермеры должны использовать химические вещества, но делать это так, чтобы не пострадало хозяйство. Также большое значение в растениеводстве имеет орошение. Если вовремя начать борьбу с грызунами, правильно поливать растения, то никаких проблем в сфере растениеводства не будет", - сказал Аллахвердиев.

Директор НИИ Земледелия минсельхоза Фаиг Худаев сообщил, что в зерноводстве важно проанализировать текущее состояние посевных полей, принимать меры по повышению урожайности, а также агротехнические меры по борьбе с заболеваниями, вредителями и грызунами. Директор также подчеркнул важность проведения профилактических мер для нормальной зимовки осенних посевов в зависимости от климатических условий, а также для нормального развития поздних посевов.

Он отметил, что усилены меры по борьбе с грызунами. Для предупреждения распространения заболеваний и вредителей применяются соответствующие средства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )