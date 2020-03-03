Агентство по развитию МСБ Азербайджана будет сотрудничать с Коллегией адвокатов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Для расширения возможностей доступа микро-, малых и средних предпринимательских субъектов к профессиональной юридической помощи Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Коллегия адвокатов будут сотрудничать, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

На конференции, проведенной сегодня на тему «Возможности выхода бизнеса к доступной и профессиональной юридической помощи», организованной Агентством по развитию МСБ и Коллегией адвокатов, с участием предпринимателей, представителей соответствующих госструктур и адвокатов, были обсуждены вопросы по обеспечению представителей бизнеса профессиональными адвокатами для осуществления эффективной юридической защиты и расширению возможностей выхода к соответствующим услугам, перспективы сотрудничества по оперативному решению проблем предпринимателей.