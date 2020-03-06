На разливающихся реках Азербайджана будут проведены укрепительные работы

БАКУ/Trend/ - ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» объявило открытый тендер на работы по 3 объектам для борьбы с вредным влиянием рек с угрозой селей и наводнений и устранения аварийных ситуаций, сообщает в пятницу Trend.

В соответствии с мерами, на берегах Гудиалчай, Агчай и других рек в Хачмазском районе, а также Пенсярчай в Астаринском районе будут осуществлены укрепительные работы. Русло Астарачай будет расчищено от 138 до 141 пограничного знака.

На реке Гаргарчай в Агджабединском районе будут осуществлены меры по борьбе с селями.

Претенденты должны представить тендерные предложения до 14 апреля.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)