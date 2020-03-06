На разливающихся реках Азербайджана будут проведены укрепительные работы
БАКУ/Trend/ - ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» объявило открытый тендер на работы по 3 объектам для борьбы с вредным влиянием рек с угрозой селей и наводнений и устранения аварийных ситуаций, сообщает в пятницу Trend.
В соответствии с мерами, на берегах Гудиалчай, Агчай и других рек в Хачмазском районе, а также Пенсярчай в Астаринском районе будут осуществлены укрепительные работы. Русло Астарачай будет расчищено от 138 до 141 пограничного знака.
На реке Гаргарчай в Агджабединском районе будут осуществлены меры по борьбе с селями.
Претенденты должны представить тендерные предложения до 14 апреля.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами: Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Напишите их на азербайджанском языке как есть
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Разве можно находиться в рабочем кабинете в джинсах, домашней одежде? (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы должны открывать молодежи дорогу, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется в самой строгой форме, и проявления этого налицо
Президент Ильхам Алиев: Если вы будете достойно выполнять мои поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане
Президент Ильхам Алиев сделал замечания главе ИВ: "Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Придут дети и что они поймут из этой карты об истории?" (ВИДЕО)
Коронавирус - не такое опасное заболевание, как его представляют - Главный инфекционист Азербайджана