В Баку создано новое дорожное соединение (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с распоряжением главы государства по разработке и реализации проектов новых автомобильных дорог, которые окажут положительное влияние на транспортный поток в городе Баку, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) принимаются комплексные меры по устранению плотности на дорогах и обеспечению комфортного проезда граждан, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство.

Согласно данным источника, в рамках этих мероприятий ГААДА в 2019 году была построена и сдана в эксплуатацию новая соединительная дорога протяженностью 800 метров с целью обеспечения выхода на улицу Шафаята Мехтиева в парк Гусейна Джавида на территории Ясамальского района Баку. В 2020 году в этих рамках были проведены очередные строительные работы на территории данного района.

Новая дорога, соединяющая Бакинскую кольцевую автодорогу с жилым массивом Ени Ясамал и Дадаш Буньядзаде будет равна 820 метрам. Дорога построена с двумя полосами движения. Ширина дорожного полотна составит 10-12 метров, а проезжей части - в пределах 7,5-8 метров. На следующем этапе будет заложено 2 слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в целях обеспечения нормального и безопасного движения граждан по новой дороги по каждому направлению будут построены новые пешеходные переходы шириной 1,8 метра, по краям проложены новые тротуары шириной 3500 п/м.

В дополнение к строительству новой дороги Бакинская кольцевая автомобильная дорога соединена с жилым массивом Ени Ясамал. В результате проведенных работ будет сокращена плотность и пробки, возникающие во время въезда и выезда водителей в Ени Ясамал, особенно в час-пик, на проезжей части Бакинской кольцевой автодороги. А это, в свою очередь, создает условия для того, чтобы водители добирались до пункта назначения без использования объездных путей и потери времени.

Все работы проводились оперативно с соблюдением высоких стандартов качества под личным контролем руководства ГААДА. Для своевременного завершения работ на территории были задействованы необходимое количество работников и техники.