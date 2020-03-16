В Азербайджане нет угрозы обесценивания маната — Бахтияр Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет угрозы обесценивания маната. Государство принимает превентивные меры.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета науки и образования сказал председатель комитета Бахтияр Алиев.

Он добавил, что коронавирус может оказать определенное негативное влияние на темпы экономического развития в мире.

"Однако, благодаря принятым в Азербайджане превентивным мерам, темпы экономического развития не только не снизятся, но даже вырастут", - сказал Алиев.

Глава комитета отметил, что государство принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить потребности граждан, а также устранить недовольство предпринимателей.

"Как известно, в стране был принят закон "О страховании вкладов". Отныне в этом направлении будут сделаны решительные шаги", - уточнил Бахтияр Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)