Вугар Байрамов: Предприниматели должны проявлять социальную ответственность

Экономика 26 марта 2020 11:51 (UTC+04:00)
Вугар Байрамов: Предприниматели должны проявлять социальную ответственность

БАКУ /Trend/ - По мере глобального расширения масштабов проявления коронавируса в мире наблюдается спад экономического развития, а также снижение цен на стратегическую продукцию, включая и нефть.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, введение особого режима работы в торговле, туризме, в сфере общественного питания, а также меры социальной изоляции, направленные на обеспечение безопасности и защиту здоровья населения оказывают негативное влияние на деловую активность и развитие большинства сфер экономики в стране. Однако, для пресечения возможных негативных тенденций в Азербайджане усиливаются меры по поддержке предпринимательства.

Экономист сообщил, что выделение одного миллиарда манатов по распоряжению Президента Ильхама Алиева создает новые возможности для роста поддержки предпринимателей. На предварительном этапе определены 12 сфер деятельности, которые подверглись негативному влиянию, в том числе туризм, сферы отелей, общепита, развлечения, транспорта, торговли и другие, что создает почву для эффективного и прозрачного использования выделенных средств.

Байрамов отметил, что ожидания и реакцию предпринимателей вполне можно понять. Наряду с применением налоговых льгот, азербайджанское правительство также реализует инициативы по упрощению условий выдачи кредитов предпринимателям, в частности субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ), активному привлечению малых и средних предпринимателей к государственным тендерам, расширению программы самозанятости.

Депутат подчеркнул, что в текущей ситуации наряду с осознанием своей социальной ответственности предпринимателями, также важно при применении льгот отдавать предпочтение предпринимателям, демонстрирующим прозрачность, добросовестность, социальность. С этой точки зрения, налоговые и таможенные преференции следует предусмотреть для компаний, которые в качестве фундаментального принципа своего бизнеса приняли легальную деятельность, своевременно выплачивали налоги, сохраняли рабочие места, не аннулировали трудовые договоры, не отправляли в неоплачиваемый отпуск и не сокращали штат своих работников.

Байрамов сообщил, что в сложившейся ситуации, наряду с субсидированием части процентов потребительских кредитов, также актуальна прозрачность экономики.

Депутат призвал предпринимателей не сокращать штат работников в соответствии с принципами социальной ответственности. Он добавил, что борьба с коронавирусом сделала необходимой соблюдение предпринимателями принципов социальной ответственности, и в целом проявление солидарности. В такой непростой ситуации крайне важно, чтобы предприниматели сознавали свою социальную ответственность.

"Как сказал Президент Ильхам Алиев, вместе мы сильнее", - подытожил Вугар Байрамов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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