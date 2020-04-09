Минсельхоз Азербайджана: Фермеры могут беспрепятственно перемещаться между регионами

БАКУ/Trend/ - Ранее, из-за определенных ограничений, связанных с коронавирусом, у владельцев ферм возникали трудности с перемещением из одного региона в другой. Эти трудности уже устранены.

Об этом сообщил Trend директор Центра аграрной науки и инноваций министерства сельского хозяйства Имран Джумшудов.

По его словам, в соответствии с правилами, установленными Оперативным штабом при Кабинете министров, фермеры, занятые в сфера животноводства и растениеводства, свободно передвигаются внутри сел.

Однако, фермерам, желающим переместиться из одного региона в другой, рекомендуется обращаться в государственные центры аграрного развития, действующие в регионах за соответствующими разрешениями, добавил он.

"У нас есть бизнесмены, фермеры, проживающие в Баку, Сумгайыте и Абшероне, но занимающиеся хозяйственной деятельностью в регионах. У них были определенные трудности в посещении регионов. Но в инструкции оперативного штаба этот вопрос был учтен. Сейчас в этом нет никаких проблем. Фермеры, прошедшие регистрацию в Электронной системе сельского хозяйства, могут обратиться в Госагентство аграрной службы, или получить разрешение Агентства продовольственной безопасности Азербайджана", - отметил он.

Отметив, что в настоящее время фермеры занимаются своими хозяйственными делами, директор Центра пояснил, что они выполняют работы по уходу за озимыми посевами, а основным направлением осенних посевов является зерновое хозяйство, являющееся стратегической областью продовольственной безопасности.

По его словам, часть зерна в нашей стране выращивается на орошаемых низменностях, другая - на не поливных землях.

"Дожди, выпавшие на не поливных землях очень благоприятствовали урожаю. Но полив в низменных регионах следует продолжать. Пусть наши фермеры смело продолжат этот дело. Последние дожди вселяют надежду, что и в этом фермерском году у нас будет обильный урожай", - отметил он.

По словам директора Центра, в этом году планируется посеять сахарную свеклу на площади около 5000 гектаров, хлопок - на более чем 100 тысячах гектаров.

"В настоящее время у нас нет проблем и в этом вопросе, наши фермеры занимаются земледелием. Поставки семян и удобрений также находятся под контролем министерства сельского хозяйства", - подытожил он.