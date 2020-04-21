В Абшеронском районе ремонтируются 23 улицы и дороги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Абшеронском районе ремонтируются 23 улицы и дороги общей протяженностью 29,2 километра, сообщили Trend во вторник в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, капитально отремонтированы и сданы в эксплуатацию - в поселке Мехдиабад дорога протяженностью два километра и улица Гара Гараева площадью 16 тысяч квадратных метров, в поселке Масазыр - дорога протяженностью 0,7 километра и улица Шихали Гурбанова площадью 4500 квадратных метров.

Завершаются ремонтные работы на улице Акима Аббасова протяженностью 1,8 километра в поселке Масазыр, на улице Гейдара Алиева протяженностью 1,2 километра в поселке Джейранбатан, а также на дорогах общей протяженностью 1 км, ведущих к школам №№2 и 3 и на улице Ашуга Имрана в поселке Сарай.

В поселке Гобу в настоящее время ведутся ремонтно-строительные работы на двух улицах. Это улица Ашура Гасанбалаева протяженностью 1,5 километра и улица Соны Салмановой протяженностью 2,6 километра.

В ближайшие дни начнутся ремонтно-строительные работы на двух улицах в поселке Мехдиабад - это улицы Джафара Джаббарлы и Ахмеда Джавада, а также на проспекте в поселке Сарай. Общая площадь ремонтных работ на указанных улицах составляет порядка 55 тысяч квадратных метров.