На рабочих местах должны систематически соблюдаться правила гигиены – Микаил Джаббаров (версия 3)

Первая версия в 17:33

БАКУ /Trend/ - На рабочих местах должны систематически соблюдаться правила гигиены.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

По словам министра, на рабочих местах должны проводиться работы по дезинфекции, преимущество необходимо отдавать онлайн-торговле, в торговых объектах работники должны носить маски. После возобновления работы кафе и ресторанов должна соблюдаться дистанция между столами в залах обслуживания.

Джаббаров сказал, что работники должны постепенно возвращаться на рабочие места: «Здоровье особо уязвимой группы населения должно быть в центре внимания. Мы должны уметь сбалансировать эти два фактора. Применение особого карантинного режима очень затратно для экономики страны. Такая ситуация не только в Азербайджане, но и в мире. Поэтому мировые прогнозы на 2020 год должны быть пересмотрены».

Министр добавил, что смягчение карантина означает увеличение социальных контактов, а значит возможность активизации случаев заражения: «Именно поэтому был подготовлен поэтапный выход из карантина. Дальнейшая деятельность тоже должна быть построена на этом. Если санитарно-эпидемиологические показатели достигнут прогнозируемого уровня, и возникнет какая-либо угроза, то ужесточение мер может стать темой обсуждения».