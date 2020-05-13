В министерстве экономики Азербайджана произошли кадровые назначения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью обеспечения деятельности министерства экономики утверждены положения Служб, входящих в структуру министерства, также с целью обеспечения деятельности служб по распоряжению главы государства в руководстве структур произведены кадровые назначения, передает в среду Trend со ссылкой на министерство экономики.

На должность заместителя министра экономики назначен Алиев Эльнур Айдын оглу.

Эльнур Алиев по профессии юрист. Начал трудовую деятельность в 2005 году в министерстве экономического развития. В период деятельности занимал высокие должности в различных государственных структурах, с 2017 года работал на должности советника министра по налогам. Эльнуру Алиеву 36 лет.

На должности заместителей начальника Государственной налоговой службы при минэкономики назначены Назарли Орхан Фаиг оглу, Мусаева Самира Фахраддин гызы и Велиев Илькин Этибар оглу. Орхан Назарли также будет исполнять обязанности начальника Службы.

На должности заместителей начальника Государственной имущественной службы при минэкономики назначены Эйнуллаев Метин Баласен оглу, Юсубов Эльчин Мустафа оглу, Шахбазов Рустам Адыгёзаль оглу, Джалилов Рафиг Аскер оглу. Метин Эйнуллаев будет исполнять обязанности начальника Службы.

На должность заместителя начальника Государственной антимонопольной службы и контроля над потребительским рынком при минэкономики назначен Мамедов Сахиб Али оглу. Он также будет исполнять обязанности начальника Службы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)