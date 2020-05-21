Азербайджанское агентство призвало предпринимателей соблюдать требования по социальной ответственности

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана призвало предпринимателей соблюдать требования по социальной ответственности в связи с пандемией.

Как сообщили Trend в Агентстве, общеизвестно, что во главе мер, принимаемых государством, находятся защита здоровья и обеспечение благосостояния населения Азербайджана. Руководство страны рекомендовало всем структурам и субъектам предпринимательства организовать свою деятельность в такой форме, чтобы она служила этим целям. Однако анализируя обращения потребителей, поступившие в последние дни в колл-центр Агентства «1003», можно прийти к выводу, что некоторые предприниматели, воспользовавшись смягчением контрольных мер, допускают нарушения. С целью расследования поступивших обращений в 416 торговых объектах различных регионов республики были проведены мониторинги, и в 164 объектах информация о нарушениях нашла свое подтверждение.В ходе мониторингов были выявлены и изъяты из оборота 764,866 килограмма непригодной к употреблению мясной и молочной продукции, мучных и кондитерских изделий, консервов, а также 435,02 литра алкогольных и безалкогольных напитков, соков.

Агентство регулярно принимает необходимые меры для защиты здоровья населения, его обеспечения безопасными пищевыми продуктами. Также важно, чтобы каждый участник процесса – предприниматель, потребитель, а также каждый гражданин осознавал свою социальную ответственность, контролировал качество продуктов питания для защиты как своего здоровья, так и здоровья членов своей семьи и других людей. Агентство призывает каждого потребителя демонстрировать образцовую гражданскую позицию, и активно содействовать обеспечению общественного контроля.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана вновь обращается к субъектам предпринимательства, занятым торговлей продуктами питания, и призывает их соблюдать требования введенного в связи с коронавирусом особого режима карантина, следовать правилам, отраженным в методических указаниях, подготовленных с целью обеспечения защиты прав и здоровья потребителей.

(Текст: Турал Гараджаев)