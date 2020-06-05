"Азеришыг” и “Азеригаз” приступили к реализации совместных проектов в отдаленных селах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азеришыг" и ПО "Азеригаз" приступили к реализации совместных проектов по разрешению коммунальных проблем в отдаленных горных селах.

В совместном сообщении, поступившем в пятницу в Trend, говорится, что согласно программе реконструкции распределительной электрической сети, начата реконструкция 10 и 0,4 - киловольтных сетей в четырех самых отдаленных селах Гедабейского района - Гасымлы (73 абонента), Айривенг (113), Арыгыран (447) и Гяргяр (387).

В настоящее время в этих селах трансформаторные пункты, кабели, опоры, и даже счетчики заменяются на новые.

В ОАО напомнили, что в рамках проекта "Новые села", "Азеришыг" полностью реконструировал систему электроснабжения в более чем 500 селах страны.

В рамках государственной программы на 2020 год, ПО "Азеригаз" приступило к газификации 360 домов в селе Гяргяр, 61 - в селе Гасымлы, 474 - в селе Арыгыран и 68 - в селе Айривенг Гедабейского района. Согласно плану действий, половина работ в некоторых селах уже завершена. Для газификации сел Гасымлы, Гяргяр, Арыгыран и Айривенг Гедабейского района планируется проложить свыше 92 километров несущих и распределительных газовых линий различного диаметра на основании одноступенчатой системы. В рамках проекта в каждом из 963 домов будут установлены счетчики, регуляторы и коробки для счетчиков.

Отметим, что показатель газификации в стране к концу 2019 года составил 96 процентов. Государственной программой в этом году предусматривается газификация населенных пунктов в 51 городе и районе страны. Для начала этих работ Президент Ильхам Алиев уже подписал четыре распоряжения, которые охватывают работы в разных регионах. Для газификации территориальных единиц, жилых массивов в Гедабейском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском районах госнефтекомпании из государственного бюджета выделено 8,19 миллиона манатов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)