Афет Гасанова: Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана - успешный механизм для улучшения обеспечения жильем населения

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана - очень успешный механизм по улучшению обеспечения жильем групп населения, нуждающихся в социальной заботе.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

По словам депутата, создание этого Фонда позволило гражданам получить льготные кредиты и приобрести жилье: "Будучи первым оператором ипотечного рынка в Кавказском регионе, Фонд в 2006 году начал предоставлять долгосрочные кредиты. Льготные условия, предлагаемые Фондом, более выгодны, чем в остальных странах СНГ и других странах. Так, если в России минимальная ипотечная ставка составляет 6,1 процента, средняя ставка - 8,9 процента, а в Казахстане ставки начинаются с 13 процентов, в Азербайджане минимальная ипотечная ставка составляет 3,7 процента, а средняя - 6,4 процента. Это позволяет малообеспеченным гражданам приобретать жилье на льготных условиях".

Афет Гасанова отметила, что этот подход является ярчайшим образцом заботы государства о своих гражданах. На сегодня порядка 29 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия благодаря ипотечным кредитам, выданным за счет средств Фонда. Общий же объем выданных кредитов составляет порядка 1,5 миллиарда манатов.

"Усовершенствовав свою деятельность, Фонд предоставляет населению более качественные и выгодные услуги. За короткие сроки Фонд разработал совершенно новый продукт - механизм аренды жилья с обязательством продажи. Этот механизм открывает широкие возможности для семей, снимающих жилье. За короткий отрезок времени, после которого этот механизм вступил в действие, то есть с 10 марта, для получения жилья обратились свыше шести тысяч граждан, документы 900 из них уже приняты, а 88 арендаторам уже предоставлены квартиры. В настоящее время по числу арендаторов наблюдается динамичный рост", - сказала депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)