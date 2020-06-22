PAŞA Sığorta продолжает обслуживание клиентов на удаленной основе

Экономика 22 июня 2020 16:46 (UTC+04:00)
PAŞA Sığorta продолжает обслуживание клиентов на удаленной основе

БАКУ/Trend - Системы и процедуры, существующие в настоящее время в страховой компании PAŞA Sığorta, позволяют предоставлять высококачественные и гибкие услуги клиентам даже вне офиса, на удаленной основе, сообщила Trend директор по маркетингу и связям с общественностью PAŞA Sığorta Нурана Теймурова.

"Здоровье наших сотрудников и клиентов является нашим главным приоритетом, мы, как компания, призываем всех соблюдать правила особого карантинного режима и не выходить из дома без крайней необходимости.
Мы хотим сообщить, что в связи со сложившейся ситуацией, прием клиентов в офисах страховой компании PAŞA Sığorta приостановлен. Тем не менее, компания продолжает обслуживать клиентов удаленно, посредством цифровых решений и современных каналов связи," - сказала Теймурова.

Она напомнила о правилах приема граждан, изложенных в письме премьер-министра Азербайджана Али Асадова:

- отложить групповые и индивидуальные приемы граждан в офисах;
- приостановить встречи на местах;
- непрерывный прием обращений граждан должен осуществляться только посредством электронной и телефонной связи, для этого в каждом учреждении должны быть определены электронные адреса и контактные телефонные номера, а также должна быть обеспечена бесперебойная работа горячих линий;
- назначить ответственных работников в учреждениях с целью приема обращений граждан только с помощью электронной и телефонной связи.

Руководствуясь этими принципами, PAŞA Sığorta заявляет, что обращения могут быть направлены на адреса электронной почты и телефоны:

*7000 / выбор языка / кнопка 1 - страховые продукты (линия продаж) - будние дни с 09:00 до 18:00;
*7000 / выбор языка / кнопка 2 - услуги медицинского страхования - 7/24;
*7000 / выбор языка / кнопка 3 - обслуживание страховых происшествий - 7/24;
*7000 / выбор языка / кнопка 4 или 051 225 89 78 - прием жалоб - рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Адреса электронной почты:

customer.care@pasha-insurance.az
complaints@pasha-insurance.az
оffice@pasha-insurance.az

Кроме того, вы можете связаться с компанией на официальном сайте - www.pasha-insurance.az, посредством соответствующих каналов через онлайн-чат и chat BOT. Наряду с этим, можно поддержать связь с компанией и в социальных сетях, через официальные страницы в Facebook и Instagram:

Facebook.com/pasha.insurance

Instagram.com/pasha_insurance

Однако, если клиенту все же необходимо посетить офис компании в связи с важным запросом, необходимо сообщить дату и время, в которые планируется осуществить визит, за один день до этого. Уполномоченный сотрудник примет клиента в офисе.

ОАО "PAŞA Sığorta" является признанным лидером на рынке non-life страхования в Азербайджане. Уставной капитал компании 50 миллионов манатов. Она оказывает страховые услуги по 36 добровольным и обязательным видам страхования 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам.

По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 150,177 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 52,798 миллиона манатов, заняв второе место в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 21 страховая и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.

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