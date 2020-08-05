В Азербайджане предпринимателям будет оказана финансовая помощь в размере 250 манатов

БАКУ/Trend/ - Индивидуальным (микро) предпринимателям, нуждающимся в финансовой поддержке и получившим единовременную выплату в размере 250 манатов на первом этапе, повторно будет оказана финансовая поддержка в размере 250 манатов.

По данным Trend, Кабинет Министров Азербайджана принял решение об оказании новой финансовой поддержки субъектам предпринимательства.

Согласно постановлению, принимаются карантинные меры для предотвращения распространения в стране инфекции коронавируса (COVID-19). Запущен следующий этап программ финансовой поддержки (микропредпринимателей).

Согласно принятому Кабинетом министров решению, до сегодняшнего дня налогоплательщикам, работающим в областях, пострадавших от пандемии, получившим финансовую поддержку и не допустившим серьезных сокращений в численности работников в ответ на призыв Главы государства, будет оказана финансовая поддержка в размере месячного фонда заработной платы по отношению к численности работников на первое июля 2020 года.

Финансовая поддержка будет выплачиваться равными частями в 2 этапа, включая август и сентябрь.

В то же время, индивидуальным (микро) предпринимателям, нуждающимся в финансовой поддержке и получившим единовременную выплату в размере 250 манатов на первом этапе, поаторно будет оказана финансовая поддержка в размере 250 манатов.

Следует отметить, что налогоплательщикам, получившим финансовую поддержку на первом этапе, нет необходимости повторно подавать заявление. Налогоплательщики, которые еще не получили финансовую поддержку, также могут обратиться за помощью. Новые заявки принимаются до 10 августа.

Напомним, что седьмого августа министр экономики Микаил Джаббаров проведет с предпринимателями онлайн-встречу, посвященную влиянию пандемии на бизнес. На встрече будет обсуждаться бизнес-деятельность в новых условиях, способы устранения негативного воздействия пандемии на предпринимательство, а также будут выслушаны предложения частного сектора и даны ответы на вопросы.

Предприниматели могут присылать свои предложения по этим вопросам на teklif@economy.gov.az до 18:00 шестого августа.