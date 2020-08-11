Конституционный суд Азербайджана вынес решение в пользу граждан по вкладам в закрывшихся банках

Экономика 11 августа 2020 13:17 (UTC+04:00)
Конституционный суд Азербайджана вынес решение в пользу граждан по вкладам в закрывшихся банках

БАКУ /Trend/ - Конституционный суд Азербайджана огласил решение о заблокированных вкладах. Согласно решению, депозиты, принятые после применения корректирующей меры, увеличенные в объеме и измененные по срокам, считаются защищенными депозитами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), экономист-эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, «корректирующая мера» подразумевает решение о запрете некоторым банкам прием депозитов. То есть депозиты, взятые после запрета приема вкладов в банках-банкротах, считаются защищенными. Эксперт отметил, что NBC Bank, AG Bank и ATA Bank получали депозиты от населения, несмотря на запрет, и деньги были заблокированы после того, как они были признаны банкротами. Конституционный суд фактически вынес решение в пользу граждан, как и предлагалось. Речь идет о возврате вкладов более 1300 граждан в размере 62 миллиона манатов.

"При этом в решении указано, что договор банковского вклада считается заключенным с момента передачи вкладчиком депозита в банк и должен быть принят в качестве первоначального (основного) договора. Дата миграции депозитного договора не может считаться моментом заключения депозитного договора. Вопрос связан с Atabank, который признан банкротом. Таким образом, после закрытия некоторых филиалов банка вклады были переведены в другой филиал. Суд также прояснил и этот вопрос.

Ожидается, что после этого решения дата возврата вкладов будет определена в ближайшие дни, а возврат вкладов начнется в скором времени. Ожидается, что Фонд страхования вкладов проинформирует граждан об этом", - сказал Вугар Байрамов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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