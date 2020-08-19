В Азербайджане строятся 800 домов для семей шехидов и инвалидов войны
БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Ильхама Алиева в этом году министерство труда и социальной защиты населения предоставит семьям шехидов и инвалидам войны не менее 1500 квартир и частных домов.
Как сообщили Trend в министерстве, в этом году людям этой категории уже предоставлено 554 квартиры. До конца года семьям шехидов и инвалидам войны будет передано более 200 квартир и 800 частных домов.
Строительство некоторых из них близится к завершению и должно быть предоставлено владельцам в следующем месяце.
В министерстве добавили, что на сегодня семьям шехидов и инвалидам войны в целом предоставлено 8 142 квартиры и частных дома.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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