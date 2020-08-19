Государственная налоговая служба Азербайджана обратилась к предпринимателям

БАКУ /Trend/ - В некоторых кафе и ресторанах, обслуживающих клиентов на открытом воздухе, не соблюдается социальная дистанция.

Об этом в среду сказал Trend сотрудник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Араз Керимов.

По его словам, в ряде этих объектов столы расставляются с нарушением установленных правил.

"Как известно, в объектах общественного питания вероятность инфицирования коронавирусом особенно высока, поэтому правила нужно строго соблюдать. И владелец объекта, и работающий там персонал должны прилагать максимум усилий для соблюдения этого требования", - сказал Керимов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)