Госструктуры Азербайджана осуществляют контроль соблюдения карантинных правил в заведениях общепита

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана, в рамках процесса частичного ослабления требований строгого карантинного режима в стране с 18 августа возобновлено обслуживание клиентов на открытом воздухе в секторе общественного питания в семи городах, включая Баку, и шести регионах.

Как сообщили в среду Trend в министерстве экономики, принятые Кабинетом министров соответствующие постановления содержат правила особого карантина, социального поведения и санитарно-эпидемиологические требования по разрешенным сферам предпринимательской деятельности. Этими постановлениями определены правила приема клиентов в сфере общественного питания, дезинфекции зон обслуживания, соблюдение сотрудниками и клиентами норм поведения и санитарии, людности и другие .

Согласно постановлению Кабинета министров "О регулировании некоторых вопросов в связи с приемом клиентов в заведениях общественного питания в период пандемии коронавируса", обслуживание клиентов на открытом воздухе должно осуществляться с 09:00 до 22:00 (за исключением использования кальянного оборудования и присутствия более 6 человек за одним столом). В целях контроля соблюдения данного решения вышеназванными объектами, сотрудники ИВ Баку и районов столицы, министерства экономики, Агентства пищевой безопасности (АПБ), министерства здравоохранения и Главного управления полиции города Баку проводят совместные рейды. В ходе контрольных мероприятий особое внимание уделяется приему клиентов в заведениях общественного питания на открытом воздухе, прибыванию в заведении определенного количества людей в соответствии с размером объекта, соблюдению социальной дистанции между людьми, расстоянию между сиденьями на открытом воздухе, которое должно быть не менее одного метра за одним столом (при условии, что количество посетителей за одним столом не превышает 6 человек), расстоянию между столами - менее 2 метров, ношению клиентами медицинских масок. Также проверяется периодичность дезинфекции для предотвращения вспышек COVID-19 или распространения вируса в заведениях общественного питания на открытом воздухе. С персоналом в кафе и ресторанах были проведены профилактические беседы по приему клиентов в сфере общественного питания, организации обслуживания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, обеспечения доступа к дезинфицирующим средствам у входов-выходов и касс. Во время мероприятий с обслуживающим персоналом проводятся беседы о действующих правилах в сфере общественного питания, с целью просвещения и информирования клиентов проводится разъяснительная работа.

В ходе мониторинга было установлено, что в большинстве заведений общественного питания на открытом воздухе условия создавались в соответствии с решениями Оперативного штаба, а правила в целом соблюдались. Выявленные недостатки были устранены на месте, а должностные лица субъектов предпринимательства были проинформированы о необходимом социальном поведении, правилах и санитарно-эпидемиологических нормах в соответствии с действующими правилами и требованиями.

Совместные мониторинги министерства экономики, Агентства пищевой безопасности, министерства здравоохранения и исполнительной власти города Баку будут продолжены. Госструктуры призывают субъекты предпринимательства строго соблюдать правила противоэпидемического режима, карантина и санитарной гигиены, в частности во время приема клиентов на открытом воздухе, соблюдать нормы плотности на человека.

(Текст: Турал Гараджаев)