БАКУ /Trend/ - Отремонтирован универсальный сухогруз "Гусейн Джавид", сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Ремонт осуществлялся на Зыхском заводе по строительству и ремонту судов.

Отремонтированы основной и вспомогательный двигатели судна, крышки складов.

Необходимые ремонтные работы были проведены также в столовой и каютах. Кроме того, были очищены и покрашены подводные и надводные части судна, палубы и т.д.

После ремонта судно успешно прошло проверку и передано морякам.

Сегодня судно "Гусейн Джавид" отправится в первое после ремонта плавание во внешних водах. Судно заберет груз в туркменском порту Бекташ и отправится в Турцию.

Отметим, что судно "Гусейн Джавид" с 2016 года плавает под азербайджанским флагом во внешних водах. Его длина составляет 108,33, ширина - 16,74 метра, грузоподъемность - 5200 тонн.

(Текст: Кямаля Сеидова)