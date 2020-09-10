Законопроект "О ломбардах" будет обсужден на осенней сессии парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Законопроект "О ломбардах" будет вынесен на обсуждение на осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает в четверг Trend.
Обсуждение законопроекта включено в рабочий план комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству на осенней сессии.
Это предложение было озвучено председателем комитета Таиром Миркишили на сегодняшнем заседании комитета. Предложение было принято путем голосования.
(Автор: Эльчин Мехдиев)
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