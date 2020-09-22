В Лянкяране реконструировано 38 км автодорог общего пользования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лянкяранском районе успешно завершен еще один проект реконструкции дорожной инфраструктуры, которая обеспечивает комфортное передвижение населения по нескольким направлениям, создает условия для непосредственного развития сельского хозяйства и промышленности.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, дороги общей протяженностью 38,6 км модернизированы по нескольким направлениям в соответствии с 3-м и 4-м техническим уровнем. Автомобильные дороги, соединяющие села Сапнакаран-Шурук-Косалар-Бала Шурук-Гарматук-Велади-Сутамурдов и Каргалан-Лувасар-Баллабур этого района, а также 10-километровая часть существующей трассы Алят-Астара:

"Реконструкция части автомобильной дороги, проходящей через этот район, пришлась по душе населению, поскольку на протяжении многих лет существовали проблемы с их прямым доступом в районный центр, а также в соседние регионы по трассе Алят-Астара и трассе национального значения Лянкяран-Лерик. Теперь эти проблемы остались позади".

Сообщается, что в рамках работ по реконструкции демонтировано непригодное для использования покрытие, проведена реабилитация выкопанных участков и получена нормативная ширина дороги. Площадь проведенных работ составляет около 380 тысяч квадратных метров.

Реконструкционные работы проводились в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

На окраинах дорог была восстановлена водоотводная система, заменены железобетонные трубы. В результате вдоль дороги были проложены и утеплены 164 железобетонных кольцевых водопровода разного диаметра протяженностью 1 922 погонных метра.

(Текст: Жаля Гасымова)