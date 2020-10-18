Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО)

Экономика 18 октября 2020 14:18 (UTC+04:00)
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Государственное Агентство автомобильных дорог продолжает капитальную реконструкцию дорог, ведущих в населенные пункты, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство.

В этом году были проведены работы по капитальной реконструкции дороги Сафарли-Зангишалы-Гаджилар протяженностью 15 км, соединяющей три прифронтовых села в Агдамском районе, где проживает более 6 тысяч человек.

Это дорога местного значения.

На завершающем этапе проекта в необходимых местах построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что в 2018-2020 годах на территории Агдамского района отремонтировано и восстановлено 51,3 км автомобильных дорог, соединяющих 26 населенных пунктов, в которых проживает около 50 тысяч человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Image
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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