Реконструирована автодорога в три прифронтовых села Агдама (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - Государственное Агентство автомобильных дорог продолжает капитальную реконструкцию дорог, ведущих в населенные пункты, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство.

В этом году были проведены работы по капитальной реконструкции дороги Сафарли-Зангишалы-Гаджилар протяженностью 15 км, соединяющей три прифронтовых села в Агдамском районе, где проживает более 6 тысяч человек.

Это дорога местного значения.

На завершающем этапе проекта в необходимых местах построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, нанесена дорожная разметка.

Отметим, что в 2018-2020 годах на территории Агдамского района отремонтировано и восстановлено 51,3 км автомобильных дорог, соединяющих 26 населенных пунктов, в которых проживает около 50 тысяч человек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)