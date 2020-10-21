Освобождение Зангилана увеличит производство и экспорт минеральных ресурсов Азербайджана

Экономика 21 октября 2020 15:07 (UTC+04:00)
Освобождение Зангилана увеличит производство и экспорт минеральных ресурсов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Зангиланский район, входящий в состав Кельбаджар-Лачинского экономического региона, обладает колоссальным потенциалом с экономико-географической точки зрения. Граничащий с разными странами с обеих сторон район охвачен горами на западе и равнинами на востоке. Эти особенности указывают на то, что Зангиланский район обладает ресурсами различного профиля. Кельбаджар-Лачинский экономический регион географически разнообразен с учетом количества месторождений полезных ископаемых. По официальным подсчетам на территориях, ранее находящихся под контролем Армении в рамках ее оккупационной политики и освобождаемых на данном этапе, имеются 155 залежей различных видов минеральных полезных ископаемых, в том числе золотоносные, серебряные, медные, железные, цинковые, гранитовые руды, залежи драгоценных камней, огнеупорной глины и другие полезные ископаемые.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде.

По его словам, Зангиланский район обладает уникальными возможностями для внешней торговли, имея прилегающие коридоры с двумя странами.

"С точки зрения транзита регион имеет особенность, которая может способствовать дальнейшему развитию торговых отношений с Ираном. Кроме того, здесь находится второе по величине в Кельбаджар-Лачинском экономическом регионе после Кельбаджара, имеющее значение месторождение Веджнали, золотоносные запасы которого оценивается в 6,5 тонны, а также запасы меди в объеме 3 000 тонн. Также в Зангиланском районе имеется Охчучайское месторождение мраморного известняка с запасами 6618 тысяч кубометров, пригодного для производства облицовочного камня, Зангиланское месторождение известняка (Дашбашы-Асгурум) с подтвержденные запасами 129 миллионов тонн, Зангиланское месторождение известняка, пригодного для производства щебня и известняка, с запасами в размере 6 024 тысячи тонн, профиритовые месторождения Бартаз-I и Бартаз-II с общими запасами 28 943 тысячи кубометров, Зангиланское меторождение глины, пригодное для производства кирпичей и черепицы, с запасами 1 102 тысячи кубометров и смешано песочно-гравийные залежи с запасами 17 367 тысяч кубометров. Эти месторождения, незаконно эксплуатируемые армянскими оккупантами, превратили страну в "экспортера" качественных минеральных ресурсов.

При изучении внешней торговли Армении становится ясно, что доминирующее место в экспорте принадлежит минеральным ресурсам. На территории Армении, являющейся древней землей Азербайджана, также есть полезные ископаемые. Эта страна, присвоив минеральные ресурсы, расположенные в Кельбаджарском и Зангиланском районах, добывает и экспортирует их в европейские страны и Россию, как ресурсы армянского происхождения. Безусловно, Армения была вовлечена в экономические преступления, фальсифицируя происхождение добываемых минеральных ресурсов и продавая их европейским странам. Потому что в законодательстве Евросоюза заведомо ложное представление страны происхождения считается экономическим преступлением, и при обнаружении этих случаев, вводятся торговые санкции. Зная все это, Армения сфальсифицировала происхождение товара, и представляла эти территории, как принадлежащие Армении. Большинство из десятков компаний, участвующих в разработке этих месторождений, таких как Sterlite Gold Ltd, Sirkap Armenian, Base Metals, Manex and Valex и Armenian Copper Program, управляются армянской диаспорой из-за рубежа.

Наглядным примеров большого туристического потенциала Зангиланского района является его географическое разнообразие. В этой зоне произрастают восточные платаны, грецкие орехи и другие ценные деревья, не имеющие аналогов в Европе. Платановый лес, возраст которого достигает 500 лет, а протяженность - 12 километров, входит в Баситчайский заповедник. Этот заповедник был создан на юго-западе Азербайджана на территории оккупированного Зангиланского района в Баситчайском ущелье в 1974 году. Площадь заповедника составляет 107 гектаров. Платан восточный, произрастающий в заповеднике, занесен в Красную книгу. К сожалению, деревья, вырубленные армянскими оккупантами и используемые в легкой промышленности и других коммерческих целях, также являются жертвами экономической преступности", - подчеркнул Гаджизаде.

Эксперт добавил, что в результате природные ресурсы, эксплуатируемые в Зангиланском районе, который имеет благоприятные экономические условия для добычи полезных ископаемых, строительства и туризма, являются примером фашистской политики в отношении природных ресурсов нашей страны.

"На протяжении последних почти 27 лет природные ресурсы, которые нельзя было использовать в результате оккупационной политики Армении, добывались армянскими преступниками и экспортировались в другие страны. Армянской общественности следует знать, что доходы от эксплуатации ресурсов на оккупированных территориях не доходило до моноэтнического населения Армении. Незаконная продажа ресурсов чужого государства, и тем самым накопление богатства отдельными лицами, которые служат только своим интересам, по закону является уголовным преступлением.

Освобождение Зангилана от оккупации под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева еще больше ускорит экономическое развитие нашей страны. Учитывая роль строительного сектора как движущей силы экономики, природные ресурсы Зангиланского региона будут играть важную роль в удовлетворении внутреннего спроса. Кроме того, в последние годы экспорт минеральных ресурсов занимает лидирующие позиции в ненефтяном секторе. Таким образом, среднемесячный экспорт государственной компании, экспортирующей золото, колеблется в пределах 10-18 миллионов долларов США. За счет разработки месторождения Веджнали, запасы которого составляют 6,5 тонны промышленного золота и 3 000 тонн меди в Зангиланском районе наша страна будет и дальше увеличивать экспорт минеральных ресурсов", - подытожил Ниджат Гаджизаде.

(Текст: Турал Гараджаев)

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