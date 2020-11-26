Состоялось открытие 36-й сессии COMCEC под председательством президента Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в формате видеоконференции была проведена церемония открытия 36-й сессии Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (COMCEC) под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

В мероприятии участвовали делегации стран-членов ОИС, представители специализированных институтов ОИС и различных международных организаций.

В церемонии со вступительной речью выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ОИС Юсеф бин Ахмад Аль-Осайми, официальные лица Бангладеш, Кувейта, Нигерии по азиатским, арабским и африканским региональным группам отметили важность расширения связей братства и солидарности между государствами, входящими в ОИС, довели до внимания пути укрепления экономического и торгового сотрудничества.

Затем слово для специального выступления было предоставлено Азербайджану.

Руководитель азербайджанской делегации, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул роль ОИС в улучшении благополучия и решении проблем в исламском мире, сотрудничество стран-членов посредством различных платформ структуры, реализацию совместных проектов.

Было подчеркнуто, что Азербайджан участвует в специальной программе COMCEC по пандемии коронавируса COVID-19.

Предоставив информацию о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве Азербайджана со странами-членами ОИС, Микаил Джаббаров подчеркнул, что за 10 месяцев 2020 года доля стран СОМСЕС во внешней торговле Азербайджана составила 22 процента, а также отметил важность расширения партнерских проектов между структурами ОИС для дальнейшего расширения торговых отношений. Было отмечено, что Азербайджан успешно сотрудничает с Исламским банком развития, и до сих пор банк выделил различным сферам в нашей стране до одного миллиарда долларов. Отметив особую важность ОИС для Азербайджана с политической точки зрения, министр экономики сказал, что ОИС - первая международная организация, к которой наша страна присоединилась после восстановления своей независимости.

На 36-й сессии СОМСЕС Микаил Джаббаров сообщил об очередной военной провокации вооруженных сил Армении против нашей страны с 27 сентября, подчеркнул, что наша доблестная армия под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации, ОИС и подведомственными организации структурами были приняты многочисленные резолюции, озвучены заявления в поддержку справедливой позиции Азербайджана, что было высоко оценено нашим народом. Подчеркнув, что огромная поддержка, оказанная Азербайджану турецким государством и народом на протяжении всего конфликта и 44-дневной войны, придала нашей стране и народу дополнительные силы, воодушевила нас, министр от имени правительства Азербайджана выразил признательность. Как сказал Великий лидер Гейдар Алиев, мы одна нация, два государства, - сказал Микаил Джаббаров.

В то же время, министр поблагодарил и другие страны, которые поддержали Азербайджан на его славном и праведном пути.

Пожелав успехов в работе 36-й сессии COMCEC, которая является ярким примером сотрудничества в исламском мире, министр подчеркнул, что реализация новых инфраструктурных и строительных проектов в освобожденном Карабахском регионе является одной из основных задач, стоящих перед нашей страной. Он подчеркнул, что в Карабахском регионе будут созданы широкие возможности для капиталовложений, а также пригласил страны-члены ОИС к сотрудничеству в проектах, которые будут реализованы на наших освобожденных территориях.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)