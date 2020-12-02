Baktelecom сдал в пользование в заповеднике «Ичеришехер» оптическую сеть, отвечающую современным стандартам (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий завершило строительство оптической сети в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер».

В рамках проекта «Оптика в дом» Azeurotel, являющийся телекоммуникационным оператором Baktelecom, обеспечил прокладку в заповеднике волоконно-оптической линии протяженностью 15 км.

Около 1500 квартир в заповеднике «Ичеришехер» обеспечены мультимедийными услугами и услугами телефонии посредством одной оптической линии. Как и в других местах, где реализуется проект «Оптика в дом», здесь интернет-оборудование, поддерживающее услугу, также было предоставлено пользователям бесплатно.

Отметим, что работы осуществляются на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), являющейся самым современным интернет-соединением. Эта технология гарантирует стабильную скорость и позволяет использовать один кабель для подключения сразу нескольких услуг связи.

Следует отметить, что Baktelecom в настоящее время осуществляет работы по строительству оптической сети в старых и новых зданиях, а также жилых массивах, состоящих из частных домов, в столице и прилегающих территориях.