Завершено перечисление пенсий за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил перечисление всех пенсий за декабрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)