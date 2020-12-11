В Азербайджане меняется размер компенсации по вкладам
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане размер компенсации по защищенным вкладам физических лиц устанавливается в сумме 100 тысяч манатов (в иностранной валюте в эквиваленте этой суммы).
Этот вопрос был отражен в поправке к закону "О полном страховании вкладов", обсужденной на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает в пятницу Trend.
На заседании также было отмечено, что срок действия этого закона, находившегося в силе 4 года 9 месяцев, истек 4 декабря этого года. В представленном проекте предлагалось продлить нахождение закона в силе до 5 апреля 2021 года.
После обсуждений поправки в закон были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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